شروط وطريقة الالتحاق بالتعاون في التدريس بجامعة الحدود الشمالية

بدأت جامعة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية، استقبال طلبات الالتحاق بالتعاون في التدريس للمواطنين السعوديين ممن يحملون المؤهلات العليا وذلك في العديد من التخصصات للعمل في تسع كليات بالجامعة.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف الشاغرة بها متاحة للكوادر الوطنية لحاملي شهادات الماجستير أو الدكتوراه وذلك كليات الجامعة (الطب- الصيدلة- التمريض- الهندسة- العلوم الطبية التطبيقية- العلوم- الحاسبات وتقنية المعلومات - إدارة الإعمال- التطبيقية)، وذلك في عرعر وفروعها بمحافظتي رفحاء وطريف، وذلك وفق شروط ومعايير محددة.

وظائف جامعة الحدود الشمالية.. الوثائق المطلوبة للتقديم

صورة من الهوية الوطنية. السيرة الذاتية. صورة من الشهادات والسجل الأكاديمي لكافة المراحل (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وصورة من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة).

وظائف جامعة الحدود الشمالية.. شروط التقديم

ووضعت الجامعة عدد من المعايير الخاصة بالتقديم على وظائف التعاون بالتدريس ومنها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة من وزارة التعليم والأولوية لحاملي المؤهل والمعدل الأعلى.

أن تكون جميع المؤهلات العلمية الحاصل عليها للمتقدم للتعاون بنظام “الانتظام الدراسي”.

أن تتوفر موافقة صريحة من جهة عمل المرشح للوظيفة أو تقديم ما يفيد بعدم ارتباطه بوظيفة حكومية أو خاصة.

آخر موعد للتقديم على وظائف جامعة الحدود الشمالية

يشار إلى أن الجامعة بدأت في استقبال الطلبات على منصة التقديم الإلكترونية بموقع الجامعة اعتبارًا من اليوم الإثنين بتاريخ 5 فبراير 2024م، وتستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024م، وذلك عبر منصة التقديم الإلكترونية بموقع الجامعة.