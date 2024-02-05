غدا : انقطاع المياه عن قرى مركز اطسا بالفيوم لمدة 16 ساعة

اعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم فى بيان لها اليوم بانه سيتم قطع المياة عن عدد من المناطق بالمحافظة اعتبارا من الثامنة صباح غد الثلاثاء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل لمدة 16 ساعة وذلك لاجراء عمليات صيانة للخطوط والمحابس .

وتشمل اعمل الصيانة 5 نقاط على خط 1000مم العزب/ قصر الباسل ووخط 800 مم خد قصر الباسل/ الغرق طريق المزارع هوارة – قصر الباسل –عزبة السريرة – عزبة قلمشاة امام رافع يادم غالب.

واكدت الشركة ان المناطق المتأثرة بانقطاع المياة هى عزب قلمشاه –الجبل- قصر الباسل –تطون- الحجر- الغرق قبلى-الغرق بحرى- منشية عبد المجيد –مساكن العوينات وتوابعهم .

طالبت الشركة المواطنين واصحاب المستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياة اثناء فترة الانقطاع وان الشركة ستقوم بتوفير سيارات مياة الشرب النقية للمناطق المتأثرة خلال فترة الصيانة .

محطة معالجة العدوة

وفى وقت سابق امس ترأس المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم الجلسة الافتتاحية واعطاء إشارة البدء في هدم وإزالة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم وإعادة إنشاءها مرة أخرى ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم الممول من البنك الإوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBROوالبنك الإوروبي لاستثمار EIP ومنحة من الاتحاد الإوروبي .

حضر الاجتماع كل من المهندس طارق بخيت مدير برنامج توسعات الصرف الصحي بالشركه القابضه والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري ستانتيك والدكتور محمد حسين نائب مدير التنفيذ للمكتب الاستشاري والمهندس اشرف سمير رئيس وحدة PIU بالشركة والمهندس سيد دسوقي المدير التنفيذي لشركة الخرافى.

من جانبه أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن الهدف من برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم الممول من بنك الاعمار الأوروبي هو ادخال خدمة الصرف الصحي لنحو 940 ألف مواطن في المناطق الريفية الغير مخدومة بحيث تزيد التغطية من 48% إلى %86 مما سيؤدي إلى تحسين الظروف المجتمعية والبيئية بالمحافظة والمساهمة في التخلص من مشكلة تلوث مياه بحيرة قارون "ثالث أكبر بحيرة في مصر" وذلك من خلال انشاء وتوسعة واعادة تأهيل محطات معالجة الصرف الصحي الجديدة والحالية بالتوازي مع مشاريع حياة كريمة ومشاريع الهيئة القومية والتى بدورها توفر حياة آمنه للمواطنين داخل محافظة الفيوم .

وأشار "النجار" أن مشروع تنفيذ أعمال هدم وإزالة وإستبدال فى الموقع لمحطة معالجة العدوة بطاقة تصميمية تقدر بأكثر من 10 آلاف متر مكعب / يوم بتكلفة قيمتها تقدر بنحو 17 مليون يورو وتخدم أكثر من 110 ألف مواطن كمرحلة أولى حتى تصل لنحو 164 ألف مواطن فى المرحلة الثانيه وذلك بناءَ على توجهات الدولة المصرية برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والحد من تلوث بحيرة قارون وتحسين نوعية المياه بداخلها وعودتها لنشاطها الاقتصادى والسياحى مرة أخرى .

وقال رئيس الشركة أن المحطة ستستقبل الصرف الصحي من محطة رفع قائمة (العدوة - العامريه) لخدمة "قرية العدوة و قرية العامريه " بالإضافة إلى عزبة إلياس و عزبة عثمان عبدالحي و عزبة احمد عبد النبي حسين مركز الفيوم.