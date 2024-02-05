نصف مليار جنيه " حصيلة " أموال استولى عليها " مستريح المنصورة"

البلاغات تتوالى من الضحايا

لاتزال البلاغات تتوالى ضد " مستريح المنصورة " الجديد الذي استولي على مبالغ مالية يزيد ما تم حصره حتى الآن عن نصف مليار جنيه من أبناء عشرات القرى في الدقهلية الذين باعوا منازلهم وأراضيهم الزراعية وأودعوا تلك المبالغ مع المتهم وقام بمنحهم أرباحا كبيرة عدة أشهر ثم اختفى واختفت مع أحلام المئات من الضحايا .

المتهم الأصلي

وواصلت نيابة قسم أول المنصورة تحقيقاتها في البلاغات اليومية التي تصل إليها من الضحايا ضد المتهم ( عصام . ع . م ) وابنه ( اسلام . ع . ع ) والتي حملت أرقام 1357 و1358 و1359 و1360 و1361 و1362 و1363 و1364 و1365 و1366 و1367 و1369 و1370 و1371 لسنة 2024 جنح أول المنصورة ، حيث أمرت النيابة باستمرار حبس نجل المتهم وضبط واحضار والده المتهم الأصلي في القضايا .

مستريح الأدوية

وأكد المواطنون في أقوالهم بأنه اضطروا إلى بيع أراضيهم ومنازلهم ووضعوا «شقا عمرهم» لدى مستريح الأدوية، الذي اختفى وأغلق شركته وهواتفه المحمولة.

وأضافوا بأن «مستريح المنصورة من أبناء احدى قرى مركز دكرنس بالدقهلية وعرض عليهم منذ 4 سنوات استثمار أموالهم في شركة أدوية خاصة به، مقابل أرباح شهرية أعلى من البنوك، فأعطيناه الأمان، وبدأنا نستثمر أموالنا لديه».

سداد الأرباح

وأشاروا إلى أن المتهم : «التزم بسداد الأرباح طيلة 4 سنوات، وبعض أهالي القرية باعوا أراضيهم وشققهم وبيوتهم وسلموه الأموال لاستثمارها في شركته، ولكن منذ 4 أشهر توقف عن إرسال الأرباح وبدأ يتهرب منهم».

وقدم أهالي القرية المتضررين من مستريح الأدوية بلاغات لنيابة قسم أول المنصورة، حمل بعضها أرقام 170 و190 و238 و239 و267 و270 و271 و277 و278 و279 إداري قسم أول المنصورة لسنة 2024، وأرفق الضحايا صورا من إيصالات الأمانة التي وقع عليها المتهم والتي تفيد استلام تلك المبالغ منهم.

مبالغ كبيرة

واتهم في البلاغات، أهالي قرى عزبة ديرب والكرما وميت طريف والنهضة بمركز دكرنس رجل أعمال يقيم بمدينة المنصورة بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تزيد ما تم حصره حتى الآن حوالي نصف مليار جنيه ، بحجة تشغيلها في أحد مشاريعه بشركة أدوية، وقام بمنحهم مبالغ مالية بصورة منتظمة ثم اختفى منذ 4 أشهر.