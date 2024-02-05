انطلاق حملة لتركيب "أسقف وأبواب وشبابيك" للأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

تزامنًا مع الأجواء الشتوية الباردة..

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتى تستهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة من "تسقيف المنازل، وتركيب الأبواب والشبابيك" للأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية في محافظة الشرقية لمجابهة برودة فصل الشتاء.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسى" رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، و تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية تزامناً مع شهر الشتاء.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

وأشاد "الطحاوي" بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الجمعية بدأت فى إعادة إعمار المنازل المتهالكه وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة الشرقية، ونجحت حتى الأن فى إعادة إعمار وتعريش أسقف العديد من المنازل بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة.

وأضاف مدير عام جمعية الأورمان، منذ انطلاق مشروعها ساهمت جمعية الأورمان فى إعادة إعمار 32 ألف منزل ضمن "مشروع أكفل قرية فقيرة"، وتعريش أسقف 20,186 منزل بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، وفى محافظة الشرقية تم إعادة إعمار 560 منزلاً فى 37 قرية.

وأشار "شعبان"، أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة.

وأوضح "شعبان"، أنه من خلال حملة "ستر ودفا وإطعام" يمكن للمتبرعين ان يقوموا بالمشاركة فى تركيب سقف و ابواب وشابيك بمبلغ 480 جنيه على اقساط ممتدة لمدة 36 شهراً، أو المشاركة بالسهم مرة واحده بمبلغ 350 جنيه، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين.

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام، وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك، وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام .

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشاد بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك " بالمحافظة وذلك لتوفير ٥٦ ألف و ١٥٨ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت ٣ مليار و ١٩٣ مليون و٨٦٧ ألف جنيه حيث تم تنفيذ ١٩ ألف و ١٥٦ مشروع وذلك منذ انطلاق المبادرة فى ٢٠١٥ وحتى ٤ فبراير ٢٠٢٤.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك " وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة ، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع "تجارة سيراميك - تجارة مفروشات - مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا".

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٦٢٠ مشروع بقيمة ٣٨٧ مليون و ٨٩٨ ألف و ٤١٦ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٧٠ مشروع بقيمة ٣٧٣ مليون و ٤٥١ ألف و ٤٠٠جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٣٧ مشروع بقيمة ٣٥١ مليون و ٧٣١ ألف جنيه و ٢٥٠جنيه.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.