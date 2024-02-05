عبور 9 مقاتلات صينية الخط الفاصل مع تايوان

أعلنت السلطات في تايوان عن رصد عبور 9 طائرات عسكرية صينية خط المنتصف للمضيق، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، أعربت الحكومة التايوانية عن غضبها بعد أن غيرت الصين "من جانب واحد" مسار رحلة بالقرب من خط الوسط الحساس في مضيق تايوان قائلة إنها فيما يبدو محاولة متعمدة لتغيير الوضع الراهن لأسباب عسكرية محتملة.

وأكدت إدارة الطيران المدني الصينية في بيان قصير في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أنها ستلغي اعتبارا من يوم الخميس "إجراء تعويضا" لتشغيل مسار الرحلة M503 المتجه جنوبا، والذي يقع غرب الخط الأوسط للمضيق.

وكان خط الوسط لسنوات بمثابة حاجز غير رسمي بين تايوان التي تطالب بها الصين والصين، لكن الصين تقول إنها لا تعترف بوجوده، وإن الطائرات الحربية الصينية تحلق فوقه بانتظام في الوقت الذي تسعى فيه بكين للضغط على تايبيه لقبول مطالبها بالسيادة.

وقالت الصين أيضا إنها تفتح طرقا من الغرب إلى الشرق - أي في اتجاه تايوان - على مسارين للرحلات الجوية من مدينتي شيامن وفوتشو الصينيتين القريبتين من مجموعتي جزر كينمن وماتسو اللتين تسيطر عليهما تايوان، ولديهما رحلات منتظمة إلى تايوان.

ووصفت إدارة الطيران المدني التايوانية ومجلس شؤون البر الرئيسي الصيني هذه التحركات بأنها "أحادية الجانب" وأنهما احتجا عليها بشدة.

وقال مجلس شؤون البر الرئيسي إن الصين تتجاهل سلامة الطيران ولا تحترم تايوان وتحاول "تعبئة" الطيران المدني لاعتبارات سياسية أو عسكرية لتغيير الوضع الراهن في المضيق.

وأوضحت “إذا تمسك الجانب الرئيسي بعناد بمساره فعليه أن يتحمل أي عواقب وخيمة تؤثر على العلاقات عبر المضيق”.