الإثنين 05 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

اعادة تشغيل مستودع المنتجات البترولية لخدمة المشروعات القومية باسوان

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد شركة مصر للبترول بحضور المهندس وسام الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ، والمهندس عمر الطاهر مدير قطاع أسوان .

 وخلال اللقاء قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على الإستجابة السريعة لإعادة تشغيل مستودع الشركة بتوشكى ، والذى تم إنشاؤه فى عام 1978 ، على مساحة 90 ألف م2 ، ويضم 8 صهاريج ، مع البدء فى إجراءات رفع كفاءته وإعادة تأهيله ليكون جاهزاً للعمل بما يساهم فى توفير المواد البترولية للمركبات والمعدات بالمحطات المختلفة ، وبالتالى خدمة العديد من المشروعات القومية بمنطقة توشكى ومدينة أبو سمبل السياحية وشرق العوينات ، موضحاً بأنه سيتم بالتوازى التنسيق مع الجهات المختصة لإعادة تأهيل وتشغيل المخزن التابع للشركة ، والذى يضم 2 صهريج رأسى ، وصهريج أخر أفقى حتى يتسنى نقل المنتجات لمستودع توشكى ، وبما يحقق المخزون الإستراتيجى من المواد البترولية على الوجه الأكمل .

الجريدة الورقية