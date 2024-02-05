الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافي والعلماء: الإسراء والمعراج أعظم رحلة في تاريخ البشرية

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع محافظات الأحد ٤ فبراير ٢٠٢٤م بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "الإسراء والمعراج دروس وعبر"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن رحلة الإسراء والمعراج أعظم رحلة في تاريخ البشرية، وباسمها سميت سورة الإسراء، وقد تعلمنا من الإسراء والمعراج أن مع العسر يسرًا وبعد الشدة فرجا، ولا يغلب عسر يسرين، فحين تداعى أهل الأرض على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولقي من قومه وأهل الطائف ما لقي فتحت له السماوات العلا أبوابها في أعظم رحلة تكريم في تاريخ الإنسانية، وأن رحلة الإسراء والمعراج جاءت تكريمًا لخاتم الأنبياء والمرسلين، وتسرية عنه (صلى الله عليه وسلم) بعد أن أصابه من أذى قومه وغيرهم ما أصابه، وأن رب العزة (عز وجل) أسرى بنبينا (صلى اللّه عليه وسلم) من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ ليربط بين المسجدين المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد الأقصى بالقدس الشريف برباط وثيق، ليظل هذا الرباط الوثيق حاضرا في وجدان أمة الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما نتعلم من هذه الرحلة المباركة ألا نجزع عند الشدائد، إنما نصبر ونتذلل ونتضرع لله (عز وجل) مع أخذنا بكل أسباب العلم والعمل، وإعلاء قيمة التوكل ونبذ كل ألوان التواكل.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي بالمحافظات

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن الرحيم.

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهيد عبدالمنعم رياض.

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زبيدة.

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النور.

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الغفران.

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي أحمد البدوي.

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الهداية.