الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأوقاف تعقد رحلة ترفيهية للأطفال المشاركين بالبرنامج التثقيفي بالجيزة

رحلة ترفيهية للأطفال
رحلة ترفيهية للأطفال المشاركين بالبرنامج التثقيفي بالجيزة

نظمت مديرية أوقاف الجيزة رحلة ترفيهية مجانية للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج التثقيفي للطفل، بمسجد موسى بن نصير بالجيزة، قاموا خلالها بزيارة متحف الفن الإسلامي بباب الخلق بالقاهرة، وسفاري بارك بمطار إمبابة.

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الأوقاف تعقد 89 درسًا منهجيًّا للواعظات بمختلف المحافظات

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الأوقاف تعقد البرنامج التثقيفي للطفل بأكثر من 18 ألف مسجد

يأتي ذلك ضمن عدد من الرحلات المجانية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج التثقيفي للطفل، بحضور الواعظة جيهان ياسين، الواعظة المعتمدة بأوقاف الجيزة.

تكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج

وخلال الجولة أبدى الأطفال انبهارهم وسعادتهم الكاملة بهذه الرحلة، مشيدين بالبرنامج التثقيفي للطفل وسعادتهم الغامرة بهذه الجولة التثقيفية الترفيهية.


كما تم تكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج التثقيفي للطفل.

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