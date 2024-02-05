الأوقاف تعقد رحلة ترفيهية للأطفال المشاركين بالبرنامج التثقيفي بالجيزة

نظمت مديرية أوقاف الجيزة رحلة ترفيهية مجانية للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج التثقيفي للطفل، بمسجد موسى بن نصير بالجيزة، قاموا خلالها بزيارة متحف الفن الإسلامي بباب الخلق بالقاهرة، وسفاري بارك بمطار إمبابة.

يأتي ذلك ضمن عدد من الرحلات المجانية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج التثقيفي للطفل، بحضور الواعظة جيهان ياسين، الواعظة المعتمدة بأوقاف الجيزة.

تكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج

وخلال الجولة أبدى الأطفال انبهارهم وسعادتهم الكاملة بهذه الرحلة، مشيدين بالبرنامج التثقيفي للطفل وسعادتهم الغامرة بهذه الجولة التثقيفية الترفيهية.



كما تم تكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج التثقيفي للطفل.