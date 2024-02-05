جوميز يفاجئ زيزو بجلسة خاصة قبل مران الزمالك

بعد عودته للتدريبات

انتظم أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعب عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع "زيزو" قبل انطلاق المران تم خلالها الحديث في بعض الأمور الفني، وخاصة أنه اللقاء الأول بينهما.

وشارك "زيزو" في فقرات التدريبات الجماعية بشكل طبيعي سواء الفنية أو البدنية.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.