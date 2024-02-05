تدشين المسابقة العالمية الجديدة كنجارو الدولية للرياضيات بالبحيرة

شهد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اللقاء التعريفي لتدشين المسابقة الجديدة من مسابقات شركة إديوميتر مصر بمحافظة البحيرة عن العام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي عقد بقاعة مدرسة عمر مكرم الثانوية بنين بدمنهور، بحضور خالد الدقلة – مدير عام التعليم العام

وخلال اللقاء أشاد وكيل الوزارة بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الشركة لإتاحة فرص المنافسة للطالب المصري عالميًّا، والارتقاء بالعملية التعليمية، والمساهمة مع في إعداد أجيال وطنية مصرية قادرة على تمثيل مصر في المحافل العالمية، والمنافسة العلمية، من خلال المسابقات العلمية الدولية، مثل: كانجارو الدولية للرياضيات – كانجارو الدولية للغويات – الأولمبياد الدولية للغة الإنجليزية (HIPPO) .

مشيدا بالجهود التي تمت خلال الفترة الماضية وبمسابقة العام الماضي ٢٠٢٢/٢٠٢٤، والتي حصد تعليم البحيرة خلالها ٤٠٠ مركز خلال المسابقة، والحصول على ٣ ميدالية ذهبية و١٦ ميدالية فضية و١٨ ميدالية برونزية بالإضافة الى ٦٣ شهادة تفوق و١٧٤ شهادة مشاركة.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة كنجارو الدولية للرياضيات من أكبر المسابقات التي تقام على مستوى العالم وهى مسابقة دولية تستهدف الطلبة من مختلف المراحل الدراسية، وتهتم بالتركيز على التركيبات المنطقية للرياضيات وبناء المهارات التطبيقية وتهدف إلى المساعدة للتحول من النظريات إلى التطبيق وتهتم أيضاً بوضع مسائل تتطلب تنمية مهارات الإبداع والتحليل النقدى وحل المشكلات وتمكين الطلاب من التعامل مع المسائل الرياضية من زوايا مختلفة.

وبالنسبة لمسابقة هيبو الدولية للغة الإنجليزية ومقرها العاصمة روما بدولة ايطاليا تتم على عدة مراحل المرحلة الأولى منها محليه والثانية إقليمية على مستوى الشرق الأوسط ثم المرحلة الأخيرة بالمسابقة فى بإيطاليا.