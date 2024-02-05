مدير تعليم نجع حمادي يتابع الاستعدادات لبدء الترم الثاني بالثانوية الزراعية العسكرية

أجري الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، يرافقه المهندس حازم زيدان مدير التعليم الفني، وأحمد خليفة عضو المتابعة وتقويم الأداء، زيارة تفقدية لمدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، لمتابعة الانضباط الإداري، والوقوف علي الاستعدادات لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

شملت الزيارة التفقدية، زيارة مخازن الإدارة، و مخازن مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، كما شملت الزيارة تفقد مزرعة المدرسة والمحاصيل المزروعة، غرفة الجدارات، كما تابع السجلات المدرسية.

وأكد مدير عام الإدارة، علي ضرورة الاستعداد التام لبدء الفصل الثاني الثاني، من العام الدراسي الجاري، بما يلزم من إجراءات، تكفل حسن سير العملية التعليمية.