وكيل تعليم الغربية يترأس مقابلات المرشحين لمراقبة امتحانات الثانوية العامة

ترأس اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لليوم الثاني علي التوالي، لجنة مقابلات السادة المرشحين للعمل لرئيس لجنة ومراقبين لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 .

وذك بحضور محمد عبد الرؤوف محمد رئيس قسم بالإدارة العامة للامتحانات و اسماعيل محسن محمد مدير ادارة بمديرية التربية والتعليم بالاسكندرية وهبة الله احمد فتح الله عضو بإدارة الشئون القانونية بالوزارة و وفاء سعد موجه مديرية مالي بالادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة و محمد داود، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات حيث تمت المقابلات بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا، وأجريت المقابلات للسادة المرشحين من إدارتي قطور وبسيون

الجدير بالذكر، أن المقابلات لاختيار السادة المرشحين لرئيس لجنة ومراقب أول لامتحانات الثانوية العامة، تتم على مدار خمسة أيام بدأت من الاحد ٢٠٢٤/٢/٤ وتنتهي الخميس الموافق ٢٠٢٤/٢/٨ .

حيث تم توزيع الإدارات على مدار خمسة أيام وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة.