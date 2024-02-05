العاهل الأردني وولي عهده يستقبلان رئيس الإمارات لدى وصوله عمان

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي وصل إلى العاصمة (عمان).

وكان في الاستقبال بمطار ماركا العسكري، طبقا لبيان الديوان الملكي، رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وعدد من المسئولين.

يرافق رئيس دولة الإمارات في زيارته ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن زايد، ومستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان وعدد من المسؤولين الإماراتيين.