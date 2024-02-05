الإثنين 05 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العاهل الأردني وولي عهده يستقبلان رئيس الإمارات لدى وصوله عمان

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني وولي عهده

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي وصل إلى العاصمة (عمان).

txt

السيسي يُجري اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثاني بشأن الأوضاع المتوترة في المنطقة

وكان في الاستقبال بمطار ماركا العسكري، طبقا لبيان الديوان الملكي، رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وعدد من المسئولين.

يرافق رئيس دولة الإمارات في زيارته ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن زايد، ومستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان وعدد من المسؤولين الإماراتيين.

مواد متعلقة

وزارة السياحة تشارك فى المعرض الدولى للغوص والرياضات البحرية Duikvakr بهولندا

دوري المحترفين.. راية يواجه أبو قير للاسمده وفاركو وديًا في معسكر الإسكندرية

أبو ظبي للغة العربية ينٌظم حفل توقيع كتاب محمد بن زايد آل نهيان ..إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية

أبو ظبي للغة العربية ينٌظم حفل توقيع كتاب «محمد بن زايد آل نهيان ..إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»

الجريدة الورقية