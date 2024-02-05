ياسر الهضيبي: التحول الرقمي ضرورة في كل قطاعات الدولة

قال النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إننا الآن في عصر التكنولوجيا الرقمية، وبالتالي أصبح التحول الرقمي ضروريا في قطاعات الدولة كافة، وفي المقدمة منهم قطاع الزراعة، لما للزراعة من دور حاسم في حياة الشعوب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

ووجه "الهضيبي "عددًا من التوصيات لوزارة الزراعة بشأن تعزيز كفاءة الإنتاج، والزيادة الإنتاجية من خلال ربط التكنولوجيا الرقمية بالقطاع كاملًا، وزيادة حملات التوعية للعاملين في القطاع الزراعي على كيفية وأهمية التحول الرقمي من خلال التدريب والتطبيق العملي.