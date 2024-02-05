المشدد 15 سنة لمتهمين بالاتجار في المخدرات بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار جهاد الألفي، متهمين اثنين بالسجن المشدد 15 سنة، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهما المصاريف الجنائية، في واقعة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، بنطاق قسم شرطة الصالحية الجديدة.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس الماضي 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من «خالد. الـ. م» 36 عاماً، عامل زراعي ومقيم بدائرة قسم الصالحية الجديدة، و«علاء. م. ج » 30 عاماً، مقيم مركز قويسنا، يالإتجار في المواد المخدرة بنطاق القسم.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية لجوهر الحشيش المخدر، وضبط بحوزة المتهم الأول سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار،والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

حملة أمنية مكثفة لضبط الأسلحة النارية في محافظات الجمهورية

كان قد شن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (42) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية- 21 بندقية خرطوش – 19 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (42 متهم "لـ 30 منهم معلومات جنائية").

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.