الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مبادرة "يوم الخير"

للوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجًا

تستمر وزارة الشباب والرياضة، في تنفيذ مبادرة "يوم الخير" للوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجًا، في مرحلتها الرابعة والتي يتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، بأندية الفتاة والمرأة بكافة المحافظات، بإجمالي ٢١٥ مركزًا لتوزيع ما يزيد على ٩٥ ألف قطعة ملابس وبطاطين، ولأول مرة يتم إعارة فساتين الزفاف والمناسبات، بالإضافة إلى مستلزمات الشتاء الأخرى والمواد الغذائية.

ويؤكد الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته مع المشاركين بمبادرة "يوم الخير" بجميع المحافظات عبر تقنية زووم، أن المبادرة تأتى فى إطار تضافر جهود الدولة المصرية نحو الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجًا، وفقًا لدور الوزارة المجتمعى في المضى قدمًا نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم كافة شرائح المجتمع المصرى، كما وجه صبحي، الشكر لكل القائمين على المبادرة مع الاستمرار في تنفيذ يوم الخير بمراكز الشباب على نطاق أوسع طوال العام، خاصة بعد ما حققته من نجاحات في مراحلها الثلاثة السابقة التي تم تنفيذها في عيدي الفطر والأضحى ودخول المدارس.