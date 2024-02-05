الإسماعيلي يفسخ عقد صالح جمعة بالتراضي

توصل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، لاتفاق مع صالح جمعة، لاعب الفريق الأول بالنادي، لإنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بعدما حصل اللاعب على كافة مستحقاته المالية.

ووجه مجلس إدارة النادي التحية للاعب على جهوده مع الفريق خلال المرحلة الماضية، متمنيا له التوفيق في مرحلته المقبلة.

وأنهى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، في وقت سابق أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات.

وتمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلي مستحقات كل من التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.