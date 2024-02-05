القبض على عصابة المصوغات الذهبية في الأقصر

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 أشخاص من بينهم إثنين شركاء في محلات لتجارة المصوغات الذهبية بالأقصر، بحوزتهم عدد من السبائك الذهبية والفضية "مختلفة الأحجام" وزنت 5.570 كيلو جرامًا "غير مدموغين".

بمواجهتهم، اعترفوا باستلامهم المضبوطات من أحد الأشخاص "بمحافظة الأقصر" لتسليمها لآخر صائغ بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، وباستدعاء الآخير قرر بوجود معاملات تجارية بينه وبين أحد المتهمين"الشريك فى محلات تجارة الذهب" وقيامه بدفع 8 ملايين جنيه مقابل المضبوطات وأنكر معرفته بمصدرها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تم ضبط الشخص "مصدر المضبوطات، وبحوزته مبلغ مالى "من متحصلات بيع المضبوطات، وبمواجهته قرر بقيامه بشـراء السبائك المشار إليها من شخصين – مقيمين بمحافظة أسوان "تم ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالى– عدد من القطع الذهبية، وبمواجهتهما قررا بقيامهما بتجميع الذهب والفضة من منقبى الجبال وسبكها بمعرفتهما، كما تم بإرشادهما ضبط المسبك والأدوات المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حملة أمنية مكثفة لضبط الأسلحة النارية في محافظات الجمهورية

كان قد شن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (42) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية- 21 بندقية خرطوش – 19 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (42 متهما "لـ 30 منهم معلومات جنائية").

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.