350 دارسا يتقدمون لإختبارات مشروع “المصريون يتعلمون" بالمنيا

أنهت فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة المنيا ، إختبار الدارسين لدورة يناير 2024 بمراكز ومدن المحافظة ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، الإنتهاء من اختبارات 350 دارسا، خلال شهر يناير الماضي .

وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لتعليم الكبار، مؤكدا المحافظ ، أن المحافظة تواصل جهودها في الحفاظ على ما حققته، بحصولها على المركز الأول العام الماضى 2022 /2023 ، على مستوى الجمهورية في مشروع محو الأمية ، بإجتياز 1583دارساً لإختبارات الدورات الامتحانية.

من جانبه ، قال مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا وكيل الوزارة ، إلى أن المديرية تقدم التيسيرات للدارسين ، خلال عملية انعقاد الإختبارات وتوفر كافة التسهيلات للراغبين والمتقدمين ، لمشروع محو الأمية من أبناء المحافظة .