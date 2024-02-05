الإثنين 05 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

350 دارسا يتقدمون لإختبارات مشروع “المصريون يتعلمون" بالمنيا

إختبارات الدارسين
إختبارات الدارسين

أنهت فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة المنيا ، إختبار الدارسين لدورة يناير 2024 بمراكز ومدن المحافظة ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا  ، الإنتهاء من اختبارات 350 دارسا، خلال شهر يناير الماضي .

 

وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لتعليم الكبار، مؤكدا المحافظ ، أن المحافظة تواصل جهودها في الحفاظ على ما حققته،  بحصولها على المركز الأول العام الماضى 2022 /2023 ، على مستوى الجمهورية في مشروع محو الأمية ، بإجتياز 1583دارساً لإختبارات الدورات الامتحانية.

 

من جانبه ، قال مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا وكيل الوزارة ، إلى أن المديرية تقدم التيسيرات للدارسين ، خلال عملية انعقاد الإختبارات وتوفر كافة التسهيلات للراغبين والمتقدمين ، لمشروع محو الأمية من أبناء المحافظة .

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