حكم رادع بحق متهم هدد طليقته بصور خادشة للحياء

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم هدد طليقته بنشر أمور خادشة للحياء في القطامية، بالحبس لمدة 6 أشهر.

كشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، عن أن المتهم هدد طليقته بنشر أمور خادشة للحياء وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب عودتها إلى عصمته، والتنازل عن الدعاوى المقامة منها قبله ومستحقاتها الشرعية.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم استخدم حسابيه الشخصيين على موقعي التواصل الاجتماعي الفيس بوك، الواتس آب، بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة، كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها.

حملة أمنية مكثفة لضبط الأسلحة النارية في محافظات الجمهورية

كان قد شن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (42) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية- 21 بندقية خرطوش – 19 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (42 متهم "لـ 30 منهم معلومات جنائية").

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.