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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أماكن ومواعيد سيارات الخدمات المتنقلة لشركة مياه الإسكندرية

سيارات شركة المياه
سيارات شركة المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين، اعتبارًا من اليوم الإثنين وحتي الخميس الموافق 29-2-2024، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى الأماكن التالية:


- سيارة شرق:

رافع محمد نجيب أمام بنك مصر- سيدي بشر، من 9 صباحا لـ 8 مساءا.


- سيارة وسط:


المنشية أمام فندق أمون، من 9 صباحا لـ 2.30 عصرًا.
وبشاير الخير(٣) القباري بجوار مسجد الشهيد إلهامي،  من 3 عصرا لـ  8 مساءًا.


سيارة غرب:


مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان، من 9 صباحا لـ 11.30 صباحا.


وأمام فرع شركة المياه بالبيطاش (العجمي والساحل)، من 12 ظهرا لـ 8 مساءًا.

 

وأوضحت الشركة، أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارت خدمة العملاء ومنها (التعاقد على العدادات _ استقبال شكاوي دفع فواتير _ شحن كروت العدادات مسبقه الدفع الإستعلام عن الفواتير _ دفع الفواتير). 


ونوهت إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.

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