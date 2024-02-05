الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حاضنة الشباب والرياضة (MOY) تشارك بجناح الوزارة بمعرض الكتاب الدولي

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ندوة تعريفية حاضنة وزارة الشباب والرياضة (MOY) الممولة من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدعم رواد الاعمال والشركات الناشئة في تكنولوجيا الرياضية بمركز شباب "مدينه نصر" حيث تم استعراض مفهوم التكنولوجيا الرياضية والتعريف بكيفية الانضمام لها.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على أن الحاضنة التكنولوجية الرياضية علي رأس أولويات الوزارة في اطار التمكين الاقتصادي للشباب ودعم الرياضة المصرية بالأفكار والابتكارات الشبابية لتحسين أداء الرياضيين والمدربين والجمهور من خلال استخدام التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي والفضاء الافتراضي.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن حاضنة الأعمال   (MOYS) تقدم مجموعة من الخدمات للشركات الناشئة بالإضافة الى  توفر دعم مالي يصل الى 200 الف جنيه  كما تقدم دعم تقنى في  مجال تكنولوجيا الرياضة وجلسات إرشاد، وتوفير الفرص الاستثمارية، وتساعد على التأسيس القانوني للشركات مع تغطية وسائل الاعلام والعلاقات العامة .


 

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