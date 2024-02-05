تفاصيل تعاقد الأهلي مع الزنفلي

تعاقد النادي الأهلي مع محمود الزنفلي حارس مرمي الداخلية، على سبيل الأعارة لمدة 6 أشهر، بنية الشراء نهائيا في الموسم القادم، لتعويض غياب محمد الشناوي قائد الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وأنهى أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة ومدير التعاقدات الاجراءات الادارية والمالية لاتمام الصفقة، على ان ينتظم الوافد الجديد في التدريبات خلال ساعات.

ويحق للزنفلي المشاركة في البطولا المحلية فقط، بعد قيده في القائمة المحلية، فيما يغيب عن دوري ابطال أفريقيا بعد غلق باب القيد الأفريقي قبل التعاقد معه، على يصبح مصطفي شوبير الحارس الأساسي في البطولة الافريقية.

ولجأ الأهلي للتعاقد مع الزنفلي، بعد فشل المفاوضات مع سيراميكا كليوباترا لضم الحارس محمد بسام، ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق وميشيل يانكون مدرب الحراس، فكرة استعادة علي لطفي حارس زد، وذلك بعد التراجع عن اتمام صفقة محمد ابو جبل حارس مرمى المنتخب الوطني والبنك الأهلي.