جلسات مكثفة في الأهلي لإقناع "معلول" بالتجديد

يعقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي جلسات منفردة مع الثنائي عمرو السولية و التونسي علي معلول، لوضع الرتوش الأخيرة على مفاوضات تجديد التعاقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

واستقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، على التجديد للثنائي لمدة موسمين، بدلاً من عام واحد كما كان مقترحاً في وقت سابق، تكريما لمسيرة السولية ومعلول مع القلعة الحمراء.

وتجري الإدارة محاولة أخيرة مع محمود متولي مدافع الفريق، للاتفاق على رحيله نهائياً خلال فترة الانتقالات الحالية وحصوله على الاستغناء الخاص به، بعد خروجه تماماً من حسابات الجهاز الفني، لكن اللاعب متمسك بالاستمرار حتى نهاية الموسم الحالي.

من ناحية أخري، يخوض الأهلي مباراة ودية مع فريق سموحة في الثالثة عصر اليوم الاثنين، بملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم 16 فبراير الجاري في دوري ابطال أفريقيا.

وتأكد غياب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الجديد، عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، بسبب الإصابة بسد في العضلة الخلفية والتي تحتاج لفترة علاج وتأهيل لمدة اسبوعين.