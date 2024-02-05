يحتضن ملعب الأولمبيكو، مواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي فريق روما الإيطالي مع نظيره فريق كالياري وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي

ويلتقي روما مع كالياري مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وذلك على أرضية ملعب الأولمبيكو.

القنوات الناقلة لمباراة روما وكاليري في الدوري الإيطالي

وتذاع جميع مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية حيث إنها الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وبكل تأكيد ستنقل مباراة روما وكالياري اليوم في الجولة الثالثة والعشرين.

ترتيب روما وكاليري في الدوري الإيطالي

ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، حيث جمعهم من خوض 22 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 7 مباريات.

بينما يتواجد كالياري في المركز الثامن عشر، برصيد 18 نقطة، حيث لعب 22 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر في 12 مباراة.