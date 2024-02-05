ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الوفد

يترقب الطلاب واولياء امورهم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 واعلانها بشكل رسمي، وذلك بعدما تم الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 عدد كبير من المحافظات الذين ظهرت نتائجهم خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن اعتمادها من قبل المحافظين، وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 14 محافظة حتي الآن، ومن خلال المقال التالي سوف ننشر لكم موعد اعلان نتيجة ثالثة اعدادي الترم الاول 2024 ورابط الحصول عليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

واعتمد إبراهيم أبو ليمون، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة، دور يناير 2024، بنسبة نجاح 88.73%، بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، وبلغ عدد الحاضرين 80 ألفا و971 طالبا وطالبة.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2024، بنسبة نجاح 73.81%، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالبا وطالبة، كما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية، بنسبة نجاح 80.07%، وتقدم للامتحان 3853 طالبا وطالبة، وحضر 3563 طالبا وطالبة، وكذلك اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2024، بنسبة نجاح 72.73%، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 11 طالبا وطالبة، كما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية، بنسبة نجاح 96.8%، حيث بلغ عدد المتقدمين 125 طالبا وطالبة.

تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم بالدرجات وليس بالألوان أو التقديرات مثل نتائج الفصل الدراسي الأول لتلاميذ المرحلة الإبتدائية.

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جدير بالذكر أن المجموع الكلي في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم ، يكون من 280 درجة مقسمة على الترمين، كل ترم 140 درجة ، وتكون درجات المواد في نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بالاسم ورقم الجلوس ويمكنكم من خلال الوفد حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة المنوفية:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شبين الكوم التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة منوف التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة اشمون التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة تلا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قويسنا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الباجور التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الشهداء التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بركة السبع التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة سرس الليان التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة السادات التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024