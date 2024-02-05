ظهرت رسميًا .. نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية الترم الأول 2024 برقم الجلوس

رابط نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في محافظة المنوفية لعام 2024. قد أعلنت مديرية التربية والتعليم عن موعد ظهور النتائج خلال الساعات القليلة القادمة ، حيث تم الانتهاء من عملية التصحيح ومن ثم تمت المراجعة والرصد من قبل المختصين لضمان النزاهة والشفافية في تقييم الطلاب، حتى يحصل كل طالب وطالبة على حقهم الكاملة، حيث سيتمنح كل طالب درجاته التي يستحقها، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على نتيجته الصف الثالث الإعدادي للترم الأول 2024 بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية الترم الأول 2024 برقم الجلوس

اعتمد منذ قليل، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2024 بنسبة نجاح 88.73 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 80 ألفا و971 طالبا .

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للصم دور يناير 2024 بنسبة نجاح 73,81 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80,07 % وتقدم للامتحان 3853 طالب وحضر 3563 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للمكفوفين دور يناير 2024 بنسبة نجاح 72,73 %، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 11 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 96,8 %، وبلغ عدد المتقدمين 125 طالبا .

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسى وتحقيق نتائج مشرفة .

يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

ومن جانبه أوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2024 بلغ 82 ألف و 477 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، مشيرا إلى أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثانى والانتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسى .

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية الترم الأول

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بالاسم ورقم الجلوس ويمكنكم من خلال الوفد حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة المنوفية:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شبين الكوم التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة منوف التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة اشمون التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة تلا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قويسنا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الباجور التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الشهداء التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بركة السبع التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة سرس الليان التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة السادات التعليمية 2024.