حماس تستولى على طائرة استطلاع إسرائيلية بجنوب غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، أنها استولت على طائرة استطلاع إسرائيلية كانت في مهمة استخبارية غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت الفصائل الفلسطينية تجمعا لجنود الاحتلال بمخيم المغازي وسط غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية، قد استهدفت بالقنابل المقذوفة من نوع "برق" المضادة للأفراد جنود الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة خان يونس.

كما أعلنت أيضا استهداف تجمعات لجيش الاحتلال جنوب غرب مدينة غزة بصواريخ قصيرة المدى، فضلا عن قنص جنديا إسرائيليا وسط مدينة خان يونس

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، وسط ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة في التاريخ بحق المدنيين، لتصل حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27365 شهيدا و66630 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مجزرة جديدة في (دير البلح) أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، فيما كثف طيران الاحتلال غاراته على مُحافظة خان يونس جنوب القطاع، والتي تتعرض لقصف مدفعي شديد، بينما تدخل الحرب على القطاع يومها الثاني والعشرين بعد المئة.

وقالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني، إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في دير البلح، راح ضحيتها 30 شهيدًا وعشرات المصابين، وهي المدينة التي يزعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة، ودعا الفلسطينيين للجوء إليها قبل أن يرتكب فيها مجازره.

واستهدف طيران الاحتلال، مربعات سكنية في مناطق مُختلفة بالقطاع، ونسف منازل في محافظة خان يونس، وقصف محيط مراكز الإيواء لدفع الفلسطينيين على النزوح باتجاه محافظة رفح التي تعرضت أيضا إلى سلسلة غارات.

وتشير أحدث بيانات مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إلى أن جيش الاحتلال ارتكب حتى الآن 2325 مجزرة بحق المدنيين جرى توثيقها خلال الأربعة شهور الماضية، ما أدى إلى استشهاد 34 ألفا و238 فلسطينيًا، وصل منهم 27 ألفًا و238 إلى المستشفيات، في حين اعتبر الباقون في عداد المفقودين، فيما ارتفع عدد المُصابين إلى 66 ألفا و630 مُصابًا منذ بدء الحرب.

وفي سياق متصل أعلنت فصائل فلسطينية استـهداف تجمعات لجيش الاحـتـلال جنوب غرب مدينة غزة بصواريخ قصيرة المدى.

وقبلها أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف جنود للاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة خان يونس بالقنابل المقذوفة من نوع "برق" المضادة للأفراد.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 8 صواريخ وقذائف هاون باتجاه بلدتي برعم ودوفيف في الجليل الأعلى.