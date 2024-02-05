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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مدير المركز الإسلامي بميلانو يشارك بـ5 مؤلفات جديدة في معرض الكتاب

سعيد محفوظ
سعيد محفوظ

يشارك الكاتب والمفكر الإسلامي الكبير، سعيد محفوظ، المحاضر في جامعات إيطاليا، وأستاذ الدعوة في المركز الإسلامي في ميلانو بإيطاليا، بخمسة كتب صادرة عن دار مفرد للنشر والترجمة، والتي حجزت لنفسها جناحا في الصالة الثانية، في الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والمقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة 24 يناير- 6 فبراير 2024.
 

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جاءت عناوين الكتب التي تعد إضافة كبيرة للمكتبة العربية والإسلامية، ما بين كتب تحفيزية مثل كتابه المتميز "اعرف نفسك" والذي تحدث عن قدرة الإنسان في اكتشاف نفسه، وبناء على هذا الاكتشاف يستطيع أن يغير الكثير في حياته، وكذلك جاء كتابه الثاني المميز الإسلام وتصحيح المفاهيم، الذي نجح في تسليط الضوء على بعض المفاهيم المغلوطة والعمل على تصحيحها لاسيما للمسلمين المقيمين في إيطاليا وأوروبا بشكل عام.


ومن ضمن كتبه جاء كتاب "الحيوان في القرآن" وكتاب "البيان في القرآن" وكتاب بناء الإنسان وفقًا لأركان الإسلام.


وتتميز كتابات محفوظ، بالسلامة وتبسيط المعلومة، وعرف عنه انشغاله بقضايا العالم الإسلامي، والسعي الدائم نحو تصحيح الصورة الحقيقية عن جوهر الإسلام.

 

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