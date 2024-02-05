ضبط ١٠٠ طن ذرة في السوق السوداء بالبحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ، برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، حملات تموينية مكثفة بمدن وقري المحافظة ، والتي أسفرت عن ضبط ١٠٠طن ذره صفراء وبيضاء بمركز كوم حماده ، تم تجميعهم بغرض الإحتكار لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي مركز وادى النطرون ، تم ضبط ٥ طن محسن زراعى مجهول المصدر ، و١٥٠ عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ،و ٢٥٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية ، وتاجر تموينى لحيازته ٢١ بطاقة تموينية بدون وجه حق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، ٣٠٢ كيس سكر تموينى، ٣٣٩ زجاجة زيت طعام مدعم ، ٧٨٤ كيس مكرونة مدعمه تم تجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما تم تحرير محضر لبدال تموينى لغلقه المحل أثناء فترات العمل الرسمية ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

وبمركز حوش عيس تم ضبط ١٩ بدال تموينى ، لغلقهم فى مواعيد العمل الرسمية ،ولعدم إعلانهم عن مواعيد العمل وأسعار صرف السلع ، وكمية كبيرة من الأسماك والكبده غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق ، للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ، ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.