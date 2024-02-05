عاجل
ظهرت رسميًا .. نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية الترم الأول 2024 برقم الجلوس
الإثنين 05 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مُستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا

المسجد الأقصى المبارك
المسجد الأقصى المبارك

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال. 

txt

مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

txt

مستوطنون يتظاهرون في شوارع تل أبيب للمطالبة باستقالة الحكومة.. صور

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية. 

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الخامس على التوالي. 

ويتعرض الأقصى لاقتحامات شبه يومية، من قبل المُستوطنين الإسرائيليين، بحماية شرطة الاحتلال، في مُحاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي، في مدينة الخليل. 

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية، اعتقلت قوات الاحتلال 19 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 10 أشخاص، بينهم طفل وامرأة، من محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، فيما جرى اعتقال 5 من طولكرم وأسير محرر من طوباس (شمالا)، وشابين من مخيم شعفاط في القدس، وشاب من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل (جنوب الضفة).

وفي سياق متصل أعلنت فصائل فلسطينية استـهداف تجمعات لجيش الاحـتـلال جنوب غرب مدينة غزة بصواريخ قصيرة المدى..

وقبلها أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف جنود للاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة خان يونس بالقنابل المقذوفة من نوع "برق" المضادة للأفراد.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 8 صواريخ وقذائف هاون باتجاه بلدتي برعم ودوفيف في الجليل الأعلى..

مواد متعلقة

مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

مستوطنون يتظاهرون في شوارع تل أبيب للمطالبة باستقالة الحكومة.. صور

مستوطنون يتظاهرون في مدينة حيفا للمطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته

في حماية شرطة الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا من الضفة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
الجريدة الورقية