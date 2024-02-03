مستوطنون يتظاهرون في شوارع تل أبيب للمطالبة باستقالة الحكومة.. صور

تظاهر مستوطنون وسط "تل أبيب" للمطالبة بالإسراع في عقد صفقة تبادل والإفراج عن أسرى الاحتلال في غزة.

وأغلق المحتجون شارع "أيالون" في تل أبيب خلال مظاهرة إسرائيلية للمطالبة باستقالة الحكومة والإفراج عن المحتجزين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزيرا إسرائيليا، لم تكشف عن هويته، نفى قرب التوصل لاتفاق نهائي مع حركة حماس حول صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى.

وأكد الوزير "ما زلنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق نهائي، ولم تتم مناقشة التفاصيل بعد، وما زال الطريق طويلا"، مشيرة إلى أن هذا الوزير شارك أمس الجمعة في اجتماع للحكومة حول اتفاق تبادل الأسرى المتوقع مع حماس.