ندوات توعية لترشيد استهلاك المياه وخطورة الطلمبات الحبشية

نفذت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، بالإشتراك مع مديرية الأوقاف وفرع ثقافة الشرقية، ندوات توعوية بالجهات الحكومية بمركز ومدينة أبو حماد.

استهدفت الندوات التوعية بضرورة ترشيد المياه وعدم اهدارها في رش الشوارع وغسيل السيارات، وضرورة عمل صيانة دورية للسباكة، والتعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة بأهمية الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ حال وجود اي اى شكوى.

وتم الإيضاح بأهمية برنامج قرائتي وسداد الفواتير عن طريق فورى، وتم شرح مفصل عن مراحل تنقية المياه زأهمية الحفاظ على مصادر المياه من التلوث بعدم رمى القمامة ومخلفات الحيوانات بالترع والبحر والمصارف، ومخاطر الشرب من الطلمبات الحبشية.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية التواصل مع جميع المؤسسات الحكومية والجهات التنفيذية، من أجل تنفيذ برنامج توعوي متكامل للوصول إلى المواطنين، لتوضيح الرؤية العامة لاستيراتيحية الدولة للتنمية المستدامة، وتناول موضوعات حيوية مثل ترشيد استهلاك المياه وخطورة الطلمبات الحبشية والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي.