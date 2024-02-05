عاجل
ظهرت رسميًا .. نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية الترم الأول 2024 برقم الجلوس
الإثنين 05 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتفقد أعمال التنمية والتطوير بالمناطق السكنية والمحاور الرئيسية

بوابة الوفد الإلكترونية

قام المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة ميدانية بمختلف المناطق السكنية والمحاور الرئيسية والطرق والكباري بالمدينة، لمتابعة آخر مستجدات أعمال التنمية والتطوير الجارية بتلك المناطق.

واستهل " النجار"، ومرافقوه جولتهم الميدانية، بتفقد سير العمل بمشروع تطوير منطقة جنوب الأحياء، للوقوف على معدلات التنفيذ ومعدل أداء الشركات بالمشروع.

عقب ذلك، تفقد رإيس جهاز أكتوبر ومرافقوه المحاور المركزية بالمدينة مثل المحور المركزي، ومحور الكفراوي ومحور جمال عبد الناصر، ومحور البوليفارد، ومحور ٢٦ يوليو، ثم توجه لمتابعة أعمال تطوير طريق الواحات، كما تابع أعمال تقاطع الطريق الشمالي ( البوليفارد)مع مسار القطار الكهربائي السريع.

وشدد المهندس عادل النجار على ضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للمشاريع بزيادة معدلات الإنجاز، وتكثيف العمالة والالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية، وكذا مراعاة معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية وسرعة تنفيذ الأعمال في موعدها.

واختتم رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، جولته الميدانية بمتابعة أعمال صيانة المزروعات ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بوصلة دهشور، موجها بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة وصيانة المزروعات لتحسين الصورة البصرية، بهدف إظهار المدينة بالمظهر الجمالي والحضاري.

جدير بالذكر أنه شارك في الجولة، المهندس رمضان عبد الصمد، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر للتنمية، والمهندس محمد عمرو بن العاص، معاون رئيس الجهاز والمشرف على القطاع الشمالي، والمهندس عمرو الشهاوي، معاون رئيس الجهاز ومسئول متابعة القطاع الغربى، وخالد مصطفى، مدير إدارة المرافق، وأيمن إبراهيم، مدير إدارة الكهرباء، وماهر سعد مدير إدارتى النظافة والإشغالات.

مواد متعلقة

جهاز مدينة الشيخ زايد يواصل رصد وإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية

وزير الإسكان: تشكيل مجموعة عمل لتقييم تنفيذ الاستراتيجيات القومية

ضعف المياه عن مدينة فاقوس بالشرقية لمدة 8 ساعات

خلال أيام.. الإسكان تطرح 768 شقة جديدة كاملة التشطيب في هذه المدن

شروط التعاقد على أرخص شقة إيجار في مصر من وزارة الإسكان

غدًا.. جهاز دمياط الجديدة يواصل تسليم قطع أراضي بيت الوطن "المرحلة الثامنة"

فرق الطوارئ تواصل أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار في البحيرة

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد أعمال رفع كفاءة محور (R R) بالتجمع
الجريدة الورقية