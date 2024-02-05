استمرار أعمال التصحيح بكنترول الشهادات الأزهرية بالإسماعيلية



تفقد الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية اليوم الاثنين أعمال كنترول الشهادة الاعدادية بمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، ورافقه الدكتور وجيه عبدالكريم، مدير إدارة الامتحانات. والدكتور محمد محمود مدير ادارة التعليم الاعدادي، و عبدالحميد حسن، مدير إدارة الأمن.



وحرص رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية على مراجعة أعمال رصد الدرجات، وقام فضيلته بمتابعة المراجعات الثلاثية والتأكيد مجددًا على ضرورة تحري الدقة وإعطاء كل طالب حقه، والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد في هذاالشأن، وتمنى فضيلته التوفيق لجميع المشاركين في أعمال الكنترول.



وكان طلاب الشهادتين الإبتدائية، والإعدادية بالمعاهد الأزهرية بالإسماعيلية أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول علي مستوى 7إدارات تعليمية بنطاق المحافظة ، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

وعقد عبد الجواد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء ومساعدي، ومسئولي الحاسب الآلي بكنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول، على ضرورة تحري الدقة في استلام أوراق الإجابة قبل وبعد التصحيح، والدقة في عملية المراجعة الفنية للدرجات، وعملية الرصد والتأكد أيضًا من مراجعة البيانات الرئيسية للطلاب، والتركيز في عملية رصد الدرجات، والبيانات على برنامج الحاسب الآلي ضمانًا لحقوق الطلاب والطالبات؛ مشددًا على ضرورة مطابقة الأعداد المدونة للطلاب بالأعداد الفعلية على أرض الواقع، وضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة بأعمال الكنترول والامتحانات.





وكان رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية قام أمس بتفقد أعمال كنترول الشهادة الإبتدائية ومتابعة المراجعات الثلاثية والتأكيد مجددًا على ضرورة تحري الدقة وإعطاء كل طالب حقه، والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد في هذاالشأن.



