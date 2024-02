تايلور سويفت وبيلي إيليش.. إنجازات نسائية غير مسبوقة في جرامي 2024

2/5/2024 10:26:21 AM

حققت المغنية العالمية تايلور سويفت في جرامي 2024، إنجازاً غير مسبوق في تاريخها، حيث حصلت على لقب "ألبوم العام" للمرة الرابعة، فيما فازت بيلي آيليش في فئة أفضل أغنية ومايلي سايرس في فئة أفضل تسجيل.

وبهذا الإنجاز غير المسبوق عن ألبومها "ميدنايتس" Midnights، باتت سويفت الأكثر فوزاً بجوائز عن ألبوماتها، متقدمة على فرانك سيناترا وستيفي ووندر وبول سايمون، في هذا الحدث المعادل موسيقياً لجوائز الأوسكار السينمائية.

وفازت بيلي آيليش بجائزة أفضل كاتبة ومغنية ذ عن أغنيتها الحزينة What was I made for التي ألفّتها خصيصاً للموسيقى التصويرية لفيلم "باربي

أما مايلي سايروس فازت بجائزة أفضل تسجيل لهذا العام عن أغنيتها Flowers، متفوقة على تايلور سويفت ومنافسات أخريات من بينهن سِزا وبيلي إيليش.