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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تايلور سويفت وبيلي إيليش.. إنجازات نسائية غير مسبوقة في جرامي 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

حققت المغنية العالمية تايلور سويفت في جرامي 2024،  إنجازاً غير مسبوق في تاريخها، حيث حصلت على لقب "ألبوم العام" للمرة الرابعة، فيما فازت بيلي آيليش في فئة أفضل أغنية ومايلي سايرس في فئة أفضل تسجيل.

 

وبهذا الإنجاز غير المسبوق عن ألبومها "ميدنايتس" Midnights، باتت سويفت الأكثر فوزاً بجوائز عن ألبوماتها، متقدمة على فرانك سيناترا وستيفي ووندر وبول سايمون، في هذا الحدث المعادل موسيقياً لجوائز الأوسكار السينمائية.

وفازت بيلي آيليش بجائزة أفضل كاتبة ومغنية ذ عن أغنيتها الحزينة What was I made for التي ألفّتها خصيصاً للموسيقى التصويرية لفيلم "باربي

 

أما مايلي سايروس فازت بجائزة أفضل تسجيل لهذا العام عن أغنيتها Flowers، متفوقة على تايلور سويفت ومنافسات أخريات من بينهن سِزا وبيلي إيليش.

 

 

 

 

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