انطلاق دورة تدريب المدربين بمركز تنمية الموارد البشرية جامعة قناة السويس

نظم مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس دورة تدريب المدربين TOT تأتي هذه الدورة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس و اشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و إشراف الدكتور عبد الرحيم أحمد على المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية وإشراف تنفيذي الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس والقيادات بمركز تنمية الموارد البشرية

وقد افتتح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة فعاليات الدورة

والتي تهدف إلى إعداد المدربين وتأهليهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات التى تمكنهم من تنفيذ وإدارة البرامج التدريبية بكفاءة

وتنطلق الدورة خلال الفترة

4و 5و 6 فبراير وتستكمل 13و 14 فبراير على مدار 40 ساعة تدريبية

وتشمل موضوعات عن العملية التدريبية ، جدارات التدريب ، البيئة التدريبية ، التعامل مع الأنماط المختلفة من المتدربين ، أساليب التدريب وتقويم التدريب

يقوم بالتدريب نخبة من المدربين المحترفين المعتمدين بجامعة قناة السويس

تضم الدورة 16 متدرب منهم 13 متدرب من أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس من مختلف الدرجات والفئات ، و1 من الإداريين ، 2 مشارك من المجتمع المحلى