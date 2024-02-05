الحكومة تكشف حقيقة الحصول على الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار (فيديو)

كشف شريف سامي عجيب نائب المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات التجنس التابعة لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تردد عن السماح بالحصول على الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار للحصول على الجنسية".

شروط للحصول على الجنسية المصرية

وأكد نائب المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات التجنس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "هناك عدة برامج وشروط للحصول على الجنسية المصرية ومنها شراء عقار بنحو 300 ألف دولار داخل مصر، وحينها يحصل على الجنسية المصرية فورا"، مضيفا: "من ضمن الشروط والبرامج أيضا وضع وديعة بقيمة 500 ألف دولار في بنك مصري لمدة 3 سنوات ويتم استردادها بالجنيه المصري بعد انتهاء المدة".



وأضاف: " تم منح الجنسية المصرية الفترة الماضية لعدد من الأشخاص، وكان هناك تقييم للبرامج الاستثمارية لطالبي الجنسية المصرية، وهناك المئات من الأشخاص المقدمة طلبات للحصول على الجنسية.. والجاليات العربية الأكثر طلبا للحصول على الجنسية المصرية"، متابعا: "يمكن الحصول على الجنسية المصرية مقابل وضع 250 ألف دولار بالخزينة المصرية".

وأردف نائب المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات التجنس: "نحصل على 10 آلاف دولار ولكن كرسوم إدارية لطلب الحصول على الجنسية المصرية ولا يسترد ثم يختار طالب الحصول على الجنسية البرنامج المناسب للحصول على الجنسية"، موضحا: " نستقبل الطلبات والجهات الأمنية هي التي تدرس المستندات وتتأكد من أهلية المتقدم".