عاجل
أمريكا.. عاصفة قوية تجتاح ولاية كاليفورنيا وتحذير من رياح بقوة الإعصار الأهلي يمنح كولر أحقية تحديد مدة تجديد عقد معلول
الإثنين 05 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

علاء عبدالعال: فيتوريا حيرنا وأتمنى قيادة ديسابر للمنتخب

ديسابر
ديسابر

أكد علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الجونة، أن هناك حالة من الغضب الشديد بسبب خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية، والبرتغالي روي فيتوريا حيرنا في مستواه.

إقرأ أيضًا..

txt

علاء نبيل مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة..رسميا

وتابع عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "كان هناك حالة خداع في فيتوريا بسبب المباريات الودية السهلة قبل كأس الأمم الإفريقية ولكنه فشل في البطولة بشكل جذري ولم يقدر قميص المنتخب الوطني".

وأضاف علاء عبدالعال: "قرار إقالة فيتوريا صحيح وكان لا بد منه، وأنا مع تعيين مدرب أجنبي ولكن يتم اختياره بعناية، وهيرفي رينارد اختيار مناسب ولكنه سيكون مبالغ في طلباته المادية، وديسابر سيكون حل مناسب".

واختتم مدرب الجونة: "الأزمة ليست في المدرب فقط ولكن في القاعدة التحتية، ولا بد من تعليم الناشئين أساسيات كرة القدم والنظر إلى كيفية تطور المنتخبات الإفريقية والتعلم منها".

مواد متعلقة

رينارد يقترب من تدريب منتخب مصر

تأهل وإنجاز جديد.. منتخب مصر للسباحة التوقيعية يقفز للمركز الـ8 في نهائي بطولة العالم للألعاب المائية

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للتنس بالتأهل التاريخي للمجموعة العالمية بكأس ديفيز

علاء عبدالعال: الجونة قدم مباراة كبيرة.. ولم أتوقع هذا من الأهلي

علاء عبدالعال: الجونة يلعب كرة هجومية وجاهزون للأهلي

علاء عبدالعال: بلحاج يمتلك مواصفات عبدالله السعيد والجونة جاهز لمباراة الأهلي
الجريدة الورقية