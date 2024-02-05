علاء عبدالعال: فيتوريا حيرنا وأتمنى قيادة ديسابر للمنتخب

أكد علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الجونة، أن هناك حالة من الغضب الشديد بسبب خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية، والبرتغالي روي فيتوريا حيرنا في مستواه.

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وتابع عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "كان هناك حالة خداع في فيتوريا بسبب المباريات الودية السهلة قبل كأس الأمم الإفريقية ولكنه فشل في البطولة بشكل جذري ولم يقدر قميص المنتخب الوطني".

وأضاف علاء عبدالعال: "قرار إقالة فيتوريا صحيح وكان لا بد منه، وأنا مع تعيين مدرب أجنبي ولكن يتم اختياره بعناية، وهيرفي رينارد اختيار مناسب ولكنه سيكون مبالغ في طلباته المادية، وديسابر سيكون حل مناسب".

واختتم مدرب الجونة: "الأزمة ليست في المدرب فقط ولكن في القاعدة التحتية، ولا بد من تعليم الناشئين أساسيات كرة القدم والنظر إلى كيفية تطور المنتخبات الإفريقية والتعلم منها".