للتسوق عبر الإنترنت.. تفاصيل بطاقات الخصم المباشر الاسلامية من البنك الزراعي

تصدر فروع المعاملات الإسلامية التابعة لـ“البنك الزراعي” المصري لعملاءها من أصحاب الحسابات؛ بطاقات الخصم المباشر ويقوم البنك بربط هذه البطاقات بحسابات العملاء بتلك الفروع فقط والتي تتيح خدمات السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي والتسوق السهل والآمن من أي مكان وفي أي وقت .

مميزات بطاقات الخصم المباشر الاسلامية من البنك الزراعي



ربط البطاقة بالحسابات المفتوحة في كافة فروع المعاملات الإسلامية.

السحب والايداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM .

إمكانية السحب أوالإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS .

استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.

بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وآمان .

البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائياً.

تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عاماً.

خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يومياً.

إمكانية اصدار بطاقة بدل فاقد/ تالف من كافة الفروع .

كشف حساب مختصر مجاناً من ماكينات الـ ATM الخاصة بـ البنك الزراعي.

تطبق الشروط و الأحكام .