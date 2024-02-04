إزالة 65 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ ‏الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي هذا فى إطار الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات بالتعاون مع الجهات المعنية وقوات الأمن، وبالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية التي تقوم بمتابعة ورصد أي مخالفات للتصدي لها فوراً‎، وبحضور نواب رئيس المركز ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل ‏والتبوير‎.‎

وأوضح المحاسب مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم أن الحملات تمكنت بالتعاون مع قوات الأمن، من إزالة عدد 47 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بنطاق الوحدة المحليه بقرية هوارة المقطع ومنطقة باغوص ودائرة الوحدة المحلية بقرية زاوية الكرادسة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بإزالة عدد 18 حالة تعدي وبناء مخالف علي ‏الأراضي الزراعية داخل وخارج الحيز العمراني بمركز ومدينة الفيوم من ضمنها فك عدد من الشدات الخشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية.

مصادرة معدات ومواد البناء خلال إزالة التعديات بمدينة الفيوم

وأشار "مسعود" إلى أن المخالفات عبارة عن وقف حالتي بناء مخالف وفك شدة خشبية، بشارع مصطفي باشا وأخرى بشارع المحمدية، وتم التحفظ على عدد 2 خلاطه ولودر صغير وونش وكمية من مواد البناء، بالإضافة إلى تكسير سقف مخالف بالدور التاسع علوي بشارع وادي الريان بمنطقة باغوص بنطاق حي الجون علي مساحه 1000متر، وفك شدة خشبية لدور سادس علوى بمنطقه دار العزاء بنطاق حى جنوب الفيوم على مساحة 150 متر.

وتمكنت الحملات من إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة وأعمدة خرسانية، بزمام قرى زاوية الكرادسة وهوارة المقطع ومنشأة عبدالله وبني صالح، وتم تسليم المواقع خالية لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى. وأوضح رئيس المركز إلى أن الحملات تمكنت خلال إزالة التعديات من مصادرة عدد من الأوناش والخلاطات وكميات كبيرة من حديد التسليح والأسمنت بحي الجون ومنطقة باغوص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.