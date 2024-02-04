تأجيل محاكمة زوجة متهمة بقتل زوجها فى الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بقتل زوجها على إثر اكتشافه علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه بمركز ههيا، وذلك إلى جلسة دور الانعقاد الأول من شهر مارس المقبل، لحين ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بشأن فحص حالة المتهمة وبيان مدى سلامتها العقلية والنفسية وقت ارتكاب جريمتها.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 13099 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سارة ج م م، 25 سة، ربة منزل، إلى المحاكمة الجناية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بقتل زوجها خنقًا فى قرية تابعة لمركز ههيا، وذلك بسبب وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزى بوصول "جمال ال إ ع"، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة فى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية مقتل المجنى عليه على يد زوجته، 25 سنة، ربة منزل، وأن المتهمة تخلصت من زوجها بمفردها خنقًا بعدما اكتشف أمر علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.

تم ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وقررت إحالة المتهمة محبوسة إلى المحاكمة الجنائية.