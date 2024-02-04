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الأحد 04 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يواصل الاستعداد لاستئناف الدوري

الإسماعيلي
الإسماعيلي

واصل فريق الكرة الأول بالنادي تدريباته اليوم على الملعب الفرعي وذلك ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف مشواره بمنافسات مسابقة الدوري المحلي.

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المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفني بغرض تصويب الأخطاء.

كما خاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال أحمد سامح.

وعلى هامش المران، عقد إيهاب جلال المدير الفني اجتماعا مع محمد دسوقي ظهير أيسر للفريق.

واختتم المران بتقسيمة حماسية للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها.

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