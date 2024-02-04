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الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين إثر حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى

بوابة الوفد الإلكترونية

لقى شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين فى حادث إنقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى وانتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث .

وفور تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى ووجود مصابين وجثة وظهور كثافات مرورية أمام قائدى السيارات وانتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

وكشفت المعاينة، أن اختلال عجلة القيادة من السائق وراء انقلاب السيارة وقامت سيارات الاسعاف بنقل 11 مصابا إلى المستشفيات فيما نقلت الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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