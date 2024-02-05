غداً الإثنين.. المنتدي الترويجي الأول بمحافظة البحيرة

تشهد محافظة البحيرة، غدا الإثنين الموافق الموافق 5 فبراير 2024، المنتدي الترويجي الأول بمحافظة البحيرة والذي تنظمه الهيئة العامة للتنمية الصناعية ،المنتدي الترويجي بمحافظة البحيرة ،وذلك تحت شعار "المجمع الصناعي بحوش عيسي .. محور تنموي جديد بمحافظة البحيرة" بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، و بمشاركة لفيف من المستثمرين والشباب ورواد الأعمال وكافة المهتمين بالقطاع الصناعي بمحافظة البحيرة ،وذلك بالمجمع الصناعي بمركز حوش عيسي.

وعقب ذلك سوف يتم تنظيم إحتفالية كبري بمجمع دمنهور الثقافي ، لتكريم المتطوعين من الشباب والفتيات العاملين بمبادرة حياة كريمة ، ومنحهم شهادات تقدير ،عرفانا لجهودهم الكبيرة ، طوال الفترة الماضية ، بجميع القري والتوابع ، التي يجري بها مشروعات حياة كريمة