نائب محافظ القاهرة تقود حملة مكبرة لازالة التعديات والمخالفات بحي المقطم 

أشرفت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على تنفيذ عدة ازالات لمخالفات بناء وتعديات لانشطة مخالفة و منها ازالة محلات مخالفة نظرا لتحويل انشطتها من سكني لتجاري بمساكن الدلتا شمال محور عبد المجيد محمود بنطاق حي المقطم .

وقامت الاجهزة التنفيذية برئاسة العميد احمد ابو بكر رئيس الحي و بالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية وبوجود الاجهزة المعنية والمعدات اللازمة بحملة مكبرة والتي أسفرت عن إزالة عدد من المخالفات وذلك في ظل حرص الدولة علي التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات وأعلاء كلمه القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين .

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أن الازالات التي تمت بنطاق حي المقطم مخالفات مساكن شمال محور المستشار عبد المجيد محمود بمساكن الدلتا شمال محور عبد المجيد محمود شملت تنفيذ عدة قرارات ازالات منها مخالفة بناء بالطوب الاحمر وسقف مسلح لغرفة واسقف من الصاج و ازالة بروزات مخالفة .

ووجهت نائب محافظ القاهرة، بالمتابعة المستمرة لهذه المواقع التي تم ازالة المخالفات منها لضمان عدم عودة المخالفات مرة اخرى.

الدولة المصرية بكافة اجهزتها التنفيذية حريصة كل الحرص على ازالة مختلف اشكال التعديات

وأضافت نائب محافظ القاهرة، ان الدولة المصرية بكافة اجهزتها التنفيذية حريصة كل الحرص على ازالة مختلف اشكال التعديات مع عدم التهاون مع اية حالة تعدي وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية واتخاذ الإجراءات اللازمه لمنع عودة التعديات مرة اخرى وازالة كافة المخالفات في المهد .

وياتي هذا في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات حفاظا على الدولة والوقوف امام العشوائية والبناء المخالف طبقا لتعليمات السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شهد المؤتمر الصحفى الذى عقد بأحد فنادق القاهرة للاعلان عن الترتيبات التى تتم فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد "المؤتمر الثانى لتطبيقات السياحة الصحية المصرية" والمقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الفترة من ٢ إلى ٣ مارس ٢٠٢٤ بالعاصمة الإدارية ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتصبح مصر مقصداً أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في عهد الجمهورية الجديدة.

شهد المؤتمر د . محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ورئيس المؤتمر، والسفيرة سها ناشد جندى وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفى للمؤتمر، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، ونواب عدد من المحافظين الذين تشتهر محافظتهم بوجود السياحة العلاجية، وعدد من المسئولين بوزارتى الصحة والسياحة .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن تطوير القطاع السياحى في مصر وازدهار مجالات واعدة عديدة فيه ومنها السياحة الصحية على نحو خاص يعد خيارًا استراتيجيًا للنهوض بالاقتصاد القومى، فى إطار البناء الشامل للجمهورية الجديدة، والتي من أهدافها الرئيسية تحسين كافة الخدمات بالدولة المصرية .

وأكد محافظ القاهرة أن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية هو تحقيق لأحد أهداف رؤية مصر 2030، وذلك لما تملكه مصر من المواقع الطبيعية المختلفة ذات الصلة بالسياحة الصحية، بالإضافة إلى وجود الكوادر الطبية المتخصصة، والإمكانيات الصحية المتنوعة التي تقدم بجودة منافسة على المستوى العالمى، لذلك نسعى جميعًا لإقامة منظومة متكاملة ناجحة بالإضافة إلى التسويق العالمى المستهدف لما نمتلكه بالفعل من عناصر متميزة في هذا الصدد.