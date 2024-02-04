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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مارتينيز وتورام يقودان هجوم إنتر ميلان أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي

مارتينيز وتورام
مارتينيز وتورام

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان التشكيل الرسمي للنيراتزوري لمواجهة  يوفنتوس في المباراة التي ستجمعهما ضمن قمة الجولة الـ23 من منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

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في مركز حراسة المرمى: يان سومر
في خط الدفاع: أليساندرو باستوني - فرانشيسكو أتشيربي - بنجامين بافارد

في خط الوسط: ماتيو دارميان - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتاريان - فيديريكو ديماركو

في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة من 21 مباراة، بينما يتواجد يوفنتوس في الوصافة برصيد 53 نقطة من 22 مباراة.

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