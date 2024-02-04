الأنبا بولا فؤاد: نرفع شعار المحبة في مصر ونقف مع غزة وأهلها

قال الأنبا بولا فؤاد رياض، كاهن كنيسة مار جرجس بالمطرية، أتوجه بالشكر والتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعزز المواطنة ودائماً يخاطبنا جميعاً قائلاً أيها المصريون لا فرق بيننا، كما أتوجه بالشكر والتحية إلى سمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن تواجدنا في صالون الجعفراوي الثقافي له من دواعي السرور والفخر و نحن نتحدث عن "وثيقة الأخوة الإنسانية" فالآخر يسندني ويعييني، الآخر هو زوجتي التي يرى كل منا فيها نفسه، وهنا يكون السؤال كيف نتعامل مع الاخر؟، وإجابة هذا السؤال تأخذ شكل المثلث المكون من ثلاثة أضلاع ( نقبل مع الاخر، نتواصل مع الاخر، التشارك مع الآخر) فأولاً تقبل الآخر كما هو ومحاولة إظهار الجوانب المضيئة في حياته، تقبله كما هو كشخص لا كشئ وتقبل الاختلاف الموجود، ثانياً التواصل مع الآخر والتحاور مع الآراء الأخرى بدون تصلب في الفكر وبدون انعزال، وثالثاً التشارك مع الآخر من خلال المشاركة الفعلية في الاحزان والافراح.

وأضاف الأنبا بولا، خلال احتفالية مرور خمس سنوات على تدشين وثيقة الأخوة الإنسانية: نحن كمصريين نقف مع غزة وأهلها والمساعدات المرسلة من مصر إلى أهل غزة، وهو الأمر الذي ينبع من الرحمة.

وتابع:" فنحن في مصر نرفع شعار المحبة، والمحبة لا تسقط ابدأ ولكي نكون مجتمع سليم يجب أن نعرف أننا جميعاً أبناء لأب واحد - سيدنا آدم - ولأم واحدة - السيدة حواء - ولهذا علينا في كل مكان جميعاً أن نرفع شعار الدين للديان والوطن للإنسان" .

فرفور: الأخوة الإنسانية دعت إليها الرسالات السماوية

من ناحيته، أكد الدكتور حسام الدين فرفور رئيس جامعة بلاد الشام، أن هذا الحدث تجاوز الزمان والمكان والأحداث لأن الأخوة الإنسانية دعت إليها الرسالات السماوية.

وأضاف خلال احتفالية مرور خمس سنوات على تدشين وثيقة الأخوة الإنسانية، الأحد، بالقاهرة، أن ديننا دين الرحمة ونبينا نبي الرحمة، ووثيقة الأخوة الإنسانية هي تحقيق لمعاني التصوف الذي ينطلق منه التعويل على تزكية النفس وإصلاح القلب، متابعا:"هذا الاجتماع المبارك نوع من التطبيق العملي لوثيقة الأخوة الإنسانية، في هذا الشهر المبارك، مصر وسوريا ينعكس ذلك على العالم كله".

ووجه الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وقادة دولة الإمارات العربية المتحدة، على تدشين وثيقة الأخوة الإنسانية.

حضر الاحتفالية، الدكتور محمود الهواري ممثلا عن شيخ الأزهر، المستشار حسن الشميلي سفارة الإمارات العربية المتحدة، القس بولا رياض ممثلا عن الكنيسة المصرية، الشيخ كارم الفقي من علماء الأزهر الشريف، الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور محمد ورداني مدير المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية.