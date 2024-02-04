Saib يجدد نفيه إعلانه عن وظائف شاغرة

جدد بنك saib نفيه مجددًا عدم وجود وظائف شاغرة بعد الطلبات الكثيرة التى يتلقاها عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك أو من خلال الاتصالات الهاتفية.

وأكد البنك أن جميع الوظائف الشاغرة فى البنك وكذلك عمليات التوظيف تتم عبر قنوات البنك الرسمية، ولا يتم تقديم الطلبات عبر فيسبوك أو أرقام غير معتمدة. وشدد البنك على أهمية تجاهل الرسائل التى يتلقاها من يبحثون عن فرصة عمل من أشخاص غير معروفين، أو غير موثوق بهم!

كان بنك saib قد قام خلال الأيام القليلة الماضية بافتتاح فرعه الجديد بدمنهور - محافظة البحيرة وفقا للهوية المؤسسية الجديدة والذى يجمع بين حداثة التصميم واستخدام التكنولوجيا الحديثة ليصل إجمالى فروع البنك إلى 42 فرعًا تنتشر عبر المدن والمحافظـات الرئيسية.

يأتى ذلك تنفيذًا لخطة البنك الطموحة فى مدّ وتطوير شبكة الفروع واستراتيجة البنك التى تهدف إلى الوصول بشبكة فروع البنك لمستوى تنافسى وتقديم مستوى متميز من الخدمة المصرفية، وتطوير وتقديم حلول مبتكرة لتحقيق أعلى مستوى من الخبرة وإرضاء العملاء. يأتى ذلك تحت مظلة دعم مبادرات البنك المركزى لتعزيز مبدأ الشمول المالى ونشر الثقافة المالية مما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية ويساهم فى زيادة الاستقرار الاقتصادى.

يعتبر افتتاح فرع دمنهور إضافة إلى تواجد بنك saib فى منطقة الدلتا، حيث تتواجد فروع البنك فى طنطا والمنصورة والمحلة ودمياط وكفر الشيخ، الأمر الذى يساهم فى الوصول لأكبر عدد من العملاء، وذلك ضمن خطط البنك للتوسع والتى تستهدف إضافة فروع جديدة وتغيير مواقع فروع قائمة إلى مواقع أكثر تميزا وتطوير الفروع القائمة. وتم اختيار موقع الفرع الجديد بعد دراسة للسوق وفقًا لمعايير دقيقة يأتى فى مقدمتها الشريحة المستهدفة من العملاء.

وقام البنك بتزويد الفرع بجميع الإمكانيات وفقا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميا بالإضافة إلى تركيب شاشات تفاعلية لعرض منتجات البنك وDigital bankingcorner مما يوفر لعملاء البنك الراحة والسرعة فى أداء الخدمات المصرفية. كما تم تجهيز صالة خاصة لكبار العملاء لتحقيق التميز والخصوصية وسرعة إنجاز معاملاتهم المصرفية.

يذكر أن بنك saib نجح فى مضاعفة وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى لتصل إلى 144 ماكينة صراف آلى تعزيزًا لخطة البنك للوصول إلى العملاء فى المحافظات المختلفة، ودعمًا للشمول المالى بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزى المصرى.

كان saib قد أعاد فى ديسمبر الماضى افتتاح فرع الأزهر بشكله الجديد، بالإضافة إلى حصول البنك على جائزة أفضل فريق قانونى بالقطاع المصرفى من مجلة «the law».