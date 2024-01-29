إنتر ميلان يهزم فيورنتينا ويتصدر الدوري الإيطالي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان فوزا هاما على فريق فيورنتينا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب آرتيميو فرانكي ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر منافسات الدوري الإيطالي.

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وسجل هدف الفوز الوحيد للنيراتزوري لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وبهذة النتيجة يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة بفارق نقطة عن يوفنتوس، فيما يتوقف رصيد فيورنتينا عند النقطة الـ34 في المركز الخامس.

تشكيل إنتر ميلان في مباراة اليوم..

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد، دي فري، باستوني، دارميان

خط الوسط: فراتيسي، أصلاني، مخيتاريان

خط الهجوم: كارلوس، تورام، لاوتارو مارتينيز

